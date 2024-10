Genoa, le pagelle di CM: Pinamonti bomber vero, Ekhator lascia ancora il segno

Getty Images

testa, gambe, pugni, petto: il repertorio delle parate con cui cerca di opporsi ai tiri del Bologna sembra un balletto di Don Lurio. Fa quel che può ma evidentemente per i miracoli non è attrezzato.grinta e corsa da vendere ma al cospetto di un Dominguez tarantolato non sono armi sufficienti.trova l'esordio in Serie A all'indomani del prolungamento di contratto. Una doppia iniezione di fiducia che tuttavia non ne cancella l'eccessiva timidezza. Giocare nel Genoa attuale non è facile per nessuno ma lui non ne azzecca una. Compreso il rilancio sbagliato che dà il la al vantaggio bolognese.

(dal 1' stentra con il piglio giusto, rivitalizzando un Grifone assopito)veterano di una retroguardia giovanissima, prova a prendere per mano i giovani compagni dispensando consigli e incoraggiamenti per limitare i danni. Sua la sfortunata deviazione che mette fuori causa Leali in occasione del vantaggio bolognese.l'emergenza difensiva convince Gilardino a rispolverare il giovane uruguagio. La lontananza dal campo tuttavia si fa sentire soprattutto quando Orsolini lo punta e prova ad andargli via. Riuscendoci spesso. Alla lunga però prende le misure al rivale, finendo in crescendo.

: capitano di giornata, prova a trasmettere la sua proverbiale grinta al resto della squadra, riuscendo se non altro nell'intento di non far staccare la spina ai suoi dopo lo 0-2.(dal 37' stGilardino lo schiera esterno destra nel 4-4-2. Lui regala un paio di buoni spunti ma poca concretezza. Col cambio di modulo, lascia il campo all'intervallo(dal 1' stun gol due settimana all'esordio da titolare, un assist oggi. Uno dei pochi sorrisi rossoblù resta lui).: mollo e confuso, sembra non sapere mai cosa fare. E anche quando lo sa, lo fa male.

(dal 20' stil cambio che non ti aspetti. Dentro a sorpresa a metà ripresa, contribuisce più con la quantità che con la qualità al cambio di marcia del Grifone)dialoga bene con Thorsby e Pinamonti, non altrettanto con i compagni del centrocampo. Non sempre ermetico in coperturaè la mossa a sorpresa di Gilardino che lo piazza in attacco al fianco di Pinamonti. Interpreta il ruolo svariando in lungo e in largo per la metà campo avversaria, mostrando di essere uno dei pochi a crederci.(dal 20' stporta una buona verve sulla destra pur pensando soprattutto a non sbilanciare una squadra iper-offensiva).

: dinamico e combattivo seppur poco cercato del primo tempo, letale e concreto nella ripresa. Realizza una doppietta da bomber vero, dimostrando che se servito a dovere lui la porta la sa trovare eccome.: il primo tempo sembra scrivere i titoli di coda sulla sua esperienza in rossoblù. E invece quello che si ripresenta in campo nella ripresa è un Genoa diverso, e non solo tatticamente. Malgrado le assenze, nonostante il raddoppio del Bologna, la sua squadra non molla e alla fine trova un pari in doppia rimonta che è anche un segnale: il Grifone è vivo ed è con il suo allenatore.