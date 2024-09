Girona-Feyenoord: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Girona-Feyenoord

Data: mercoledì 2 ottobre

Orario: 18:45

Canale tv: Sky Sport Calcio, Sky Sport 253

Streaming: Sky Go, NOW

E' un momento storico per il: dopo l'esordio assoluto in Champions League in casa del Psg, che ha sconfitto i catalani solo all'ultimo grazie ad una papera del portiere, ecco che arriva la prima all'Estadi Montilivi per i ragazzi di Michel nel torneo più importante. Avversario del Girona è ilorfano del pericolosissimo bomber messicano Santiago Gimenez, infortunato, ma non per questo una squadra da sottovalutare. Gli olandesi hanno avuto un inizio difficilissimo, asfaltati in casa per 0-4 dal Bayer Leverkusen.- Girona-Feyenoord sarà visibile in diretta tv in abbonamento su Sky Sport, canali di riferimento Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. In alternativa c'è lo streaming con i servizi offerti da Sky Go e NOW.

- Girona-Feyenoord sarà commentata su Sky da Luca Mastrorilli, con Federico Botti su Diretta Gol.: Gazzaniga; Frances, Krejci, Blind, Gutierrez; Herrera, Martin, Tsygankov, Asprilla, Gil, Ruiz.: Wellenreuther, Lotomba, Trauner, Beelen, Hancko; In-Beom Hwang, Zerrouki, Quinten Timber; Milambo, Ueda, Paixao.