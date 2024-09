Haaland grande bomber? Julio Cesar: "Mi prendo mille volte Adriano"

Getty Images

è considerato da molti il miglior centravanti del mondo in questo momento, oltre 250 gol già realizzati solo a livello di club, ma per qualcuno non regge il confronto con i grandi bomber del passato: ", parola diNon sono chiaramente gli innegabili numeri sotto porta del norvegese del Manchester City ad alimentare qualche dubbio sull'attaccante norvegese, quanto più la sua qualità dal punto di vista tecnico, non all'altezza del suo fiuto per il gol.Tra chi la pensa in questo modo c'è l'ex portiere dell'Interche ad Amazon Prime Video, poco prima dell'inizio della sfida di Champions League tra il Manchester City e i nerazzurri, ha paragonato Haaland all'Imperatore.

, che ha avuto modo di conoscere bene Adriano sia all'Inter che nella nazionale brasiliana, ha spiegato perché secondo lui l'Imperatore era più forte di Haaland: "Haaland è un giocatore fortissimo, a livello di gol c'è, ma tecnicamente non mi incanta.. Non voglio minuire Haaland, è uno che sa fare gol".- Anche, sempre a Prime Video, ha detto la sua su Haaland, spiegando che oggi sia più semplice trovare la via della rete: "Contro chi giocano oggi gli attaccanti? Questo senza nulla togliere a chi fa goal. Io credo che il livello dei difensori di oggi sia molto più basso. Sono focalizzati sulla capacità di fare bene con la palla, piuttosto che sul far bene senza palla e quindi per gli attaccanti è più facile avere occasioni da rete. Questo poi non toglie che devi essere lì al momento giusto e al punto giusto".