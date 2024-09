Redazione Calciomercato

Head of Football Institutional Relations, il ruolo di Chiellini nella dirigenza della Juventus

49 minuti fa



La Juventus ha annunciato il ritorno dell'ex capitano Giorgio Chiellini in dirigenza, nel ruolo di Head of Football Institutional Relations. Letteralmente, dall'inglese, significa "capo delle relazioni internazionali sul calcio". Si intuisce subito, dunque, che questo ruolo non ha nulla a che vedere col mercato e con l'area nelle mani di Cristiano Giuntoli. Ma cosa farà, dunque, Chiellini?



"Giorgio lavorerà a diretto riporto dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino iniziando così un percorso manageriale, che lo vedrà impegnato nel rappresentare il Club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali", si legge nel comunicato. Si tratta dunque di un ruolo di rappresentanza, con ampi margini di crescita dato il percorso sportivo e accademico nel curriculum di Chiellini, che vanta una laurea triennale, una magistrale e un master in ambito economico.