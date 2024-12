Icardi: intervento riuscito al ginocchio: "Grazie al Galatasaray, torno presto"

Getty Images

ha deciso di operarsi ine, nel bel mezzo del caos legato al suo rapporto ormai arrivato alle cause legali con, si è recato in clinica a Buenos Aires per risolvere chirurgicamente l'infortunio al ginocchio rimediato durante la sfida di Europa League del suo Galatasaray contro il TottenhamINTERVENTO RIUSCITO - L'intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro è perfettamente e riuscito e, nonostante la sua stagione sia di fatto già conclusa, l'ex bomber e centravanti dell'Inter ha voluto mandare un messaggio di serenità ai suoi tifosi promettendo di tornare presto in campo.

"TORNO PRESTO" -"Grazie caro Guille (Botto.ndr, è il medico che lo ha operato) e grazie a tutto lo Staff medico che ha lavorato a questa operazione per la riuscita. Voglio anche ringraziare la mia grande famiglia del Galatasaray per aver tenuto d'occhio ogni dettaglio e aver organizzato tutto. Torno presto".