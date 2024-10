AFP via Getty Images

Il Dibu Martinez vince il premio Yashin: è il primo a riuscirci due volte. "Grazie a Lautaro"

18 minuti fa

A Emiliano "Dibu" Martinez, portiere dell'Aston Villa e della Nazionale argentina, il secondo premio Yashin consecutivo: il riconoscimento al miglior numero 1 al mondo è andato per la prima volta nella sua breve storia (esiste dal 2019) allo stesso portiere per due volte e per due anni consecutivi.



"Un ringraziamento va ai compagni di Nazionale, all'Aston Villa. Sanno tutti quanto sono esigente e voglia migliorare ogni giorno, cerco di farlo continuamente. I premi individuali arrivano sempre dal lavoro di squadra e quindi grazie innanzitutto a Lautaro, che ha segnato il gol in finale di Copa America!" le parole dal palco.