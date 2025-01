Il Toronto non vuole più Insigne: chi può riprenderlo in Serie A e a quali cifre

GETTY

Quello che sembrava unpotrebbe alla fine essere stato solo un. Lorenzoha tanta voglia di tornare ine in: l’avventura alpotrebbe essere infatti ai titoli di coda e, già a gennaio, l’attaccante napoletano si candida a rimescolare le carte della sessione invernale. D’altronde l’ex– è ancora integro fisicamente e rappresenterebbe unper gran parte delle squadre del nostro campionato.Insigne è statodal club canadese che lo ha tolto dai piani futuri della società e vorrebbe cederlo senza dover andare allaGià nelle settimane precedenti, l’ex Napoli era stato sollevato dalla lista dei”, un primo segnale. Lo stesso calciatore avrebbe comunicato la propriaInsomma, da ambo le parti, le intenzioni parrebbero essere le medesime. Resta però da imbastire una trattativa resa difficile– garantiti al giocatore di Frattamaggiore. Insigne infatti percepisce uno degli stipendi più alti della lega americana, il secondo di tutta la Mls, per la precisione, dietro ai

Arrivato a Toronto nel, l’avventura canadese dell’attaccante è stata deludente.Messo alla porta dal club, Insigne corre anche il rischio di essere messoqualora non dovesse riuscire a concretizzarsi un trasferimento nella sessione di calciomercato che è già cominciata. Secondo i media nordamericani,Offerte per ora sono arrivate soprattuttoma anche in Europa il suo nome continua ad attirare. Si è informato sulla sua situazionema ne seguono l’evoluzione ancheche già a più riprese avevano cercato di riportarlo in Italia. Insigne tornerebbe – come ha fatto intendere in alcune recenti interviste – e, per la prima volta, potrebbero ora venirsi a creare anche le condizioni giuste per mettere in pratica questa volontà.