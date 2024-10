Getty Images

Inchiesta ultrà, i tifosi del Bologna: "Indagini in curva, ma miliardi di debiti per i club"

36 minuti fa

Non finiscono le polemiche per quanto riguarda l'inchiesta ultrà che ha coinvolto le curve di Inter e Milan (nei giorni scorsi sono arrivati 19 arresti a causa di traffici illeciti, estorsioni sui biglietti e nella gestione dei parcheggi). Il tifo organizzato del Bologna, durante la sfida col Parma, ha voluto esporre uno striscione per evidenziare la situazione controversa del calcio italiano: "Nelle curve indagini per gli ultrà, ma miliardi di debiti per Lega e squadre di Serie A".