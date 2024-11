Inter, caccia a giovani talenti sul mercato: due nomi nuovi in lista

AFP via Getty Images

del futuro cambierà pelle. Il fondovuole svecchiare l'organico che oggi è uno dei più "datati" della Serie A e ha imposto paletti rigidi agli uomini mercato interisti per poter operare sul mercato nel corso della prossima stagione.che però soddisfino anche un altro grande requisito ovvero quello dellaIn quest'ottica, riporta Repubblica, sono due i nomi nuovi che il club nerazzurro sta prendendo in considerazione: si tratta dell'attaccante esterno inglese classe 2004 del Borussia Dortmundil cui contratto è molto lungo e scadrà il 30 giugno 2028, edel centrocampista olandese classe 2006, anche lui con un contratto in scadenza 30 giugno 2028 ma con l'AZ Alkmaar.

Per entrambi, oggi, servirebbe un'investimento lato cash da non sottovalutare, ma porterebbero in dote una richiesta di ingaggi molto più sostenibile di tanti rinnovi che il club si è trovato e troverà a fare in questi anni.