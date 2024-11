Inter, Dumfries il prossimo annuncio: prima della sfida a Gosens dopo quella sfumata con Kerkez (ex Milan)

Getty Images

Uno tira l'altro.. Il difensore centrale tedesco (classe 2000) ha firmato un prolungamento fino al 2029, mentreLa stessa cifra dell'altro laterale titolare: Federico Dimarco, che prende 7,4 milioni di euro lordi a stagione. Invece Dumfries all'Inter costerà qualcosa in meno, perché l'olandese gode degli sgravi fiscali del Decreto Crescita.

- Sabato seraalla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Dove(classe 2003 ex Milan), stavolta non convocato in nazionale dal ct italiano Marco Rossi.- Si tratta dinel mercato di gennaio del 2022, un anno dopo il suo approdo nel settore giovanile rossonero per 200 mila euro dall'ETO FC Gyor.

- L'annuncio del rinnovo del contratto di Dumfries è atteso entro fine mese. Dicembre si apre con la-Erzegovina in Nations League.