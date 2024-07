Inter e Francia, problema alla coscia per Thuram

AFP via Getty Images

Lacontinua a non convincere, ma continua anche ad andare avanti in questo Europeo di Germania 2024. I galletti allenati da Didierhanno avuto la meglio soltanto ai rigori contro il Portogallo in una partita in realtà più che avida di emozioni e in cui gli scontri fisici hanno avuto la meglio sulle qualità dei 22 protagonisti in campo. Fra questi c'era anche, centravantientrato al minuto 86 della gara al posto di Kolo Muani e rimasto in campo fino ai rigori finali e con un'ultima importante azione in contropiede sprecata nei minuti finali dell'incontro. Ed è in questi minuti giocati che il figlio maggiore di Lilian Thuram

, sostanzialmente la parte posteriore della gamba nella parte alta ed è stato costretto a sottoporsi ad esami strumentali per capire l'entità del problema che non gli ha consentito ieri di allenarsiL'obiettivo per il numero 9 interista resta quello di recuperare in tempo per la semifinale che vedrà la Francia affrontare la Spagna nella giornata di martedì 9 luglio con calcio d'inizio alle ore 21.