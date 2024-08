Inter più forte e senza big sacrificati: il bilancio sul mercato estivo

Prima di attribuire un voto, in questi casi, bisogna necessariamente porsi una domanda:Sulla risposta non c’è dubbio alcuno,, un giovane di belle speranze che si spera possa crescere seguendo un po’ la stessa parabola che è stata di Bisseck.

C’è da dire che la sessione di mercato appena terminata ha portato una grande novità in viale della Liberazione, visto che, ma la strategia è assolutamente quella giusta se pensiamo che quella a disposizione di Inzaghi è la squadra che l’anno scorso ha ammazzato il campionato e cheSommer, Audero, Di Gennaro, Pavard, Carlos Augusto, Bisseck, Pavard, Cuadrado, Frattesi, Klaassen, Thuram, Arnautovic, Sanchez, Buchanan.

A questo punto si può procedere con la seconda domanda:Quella della passata stagione è stata una marcia trionfale che ha condotto l’Inter alla seconda stella ma la stagione, lunga e deteriorante, ha messo in evidenza anche qualche limite, oltre a quelli già risolti con gli acquisti di Taremi e Zielinski., dove Dumfries porta tanta fisicità ma poco spunto e Darmian potrebbe accusare l’età a stagione inoltrata.: l’austriaco si è dimostrato inadeguato al contesto e il suo ritorno in nerazzurro è stato un flop.visto che si giocherà una volta ogni 3 giorni, fattore che di conseguenza rende importante anche l’utilizzo della quarta punta, se non si vuole arrivare a spremere le altre tre.

L’islandese è chiaramente un obiettivo di mercato sfumato, ma a causa del sovraffolamento che c’è lì davanti, visto che né Correa né Arnautovic hanno trovato una soluzione in uscita.verso quello che sarebbe stato l’ennesimo trentenne in rosa. La casella, come già detto, è stata invece riempita da Palacios, che però non entrerà rapidamente nelle rotazioni del tecnico.

Il lavoro svolto in estate è sicuramente soddisfacente, anche perché agli innesti vanno aggiunti i rinnovi di Lautaro, Barella e Simone Inzaghi., ma questo era quasi fisiologico potesse accadere.