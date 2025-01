Inter, Inzaghi: "Da 5 mesi giochiamo 3 volte a settimana. Napoli? Non abbiamo paura di nessuno"

Getty Images

Dopo la netta vittoria conquistata sul campo del, l'allenatore dell'Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:- ". Non era semplice, siamo tornati da Praga e abbiamo dovuto fare un altro viaggio ma in due giorni abbiamo organizzato una partita seria., il Lecce è venuto a prenderci nella nostra metà campo ma noi siamo stati bravi tecnicamente. Ci hanno annullato anche due gol di mezzo centimetro come a Praga. Dobbiamo continuare a lavorare così, i ragazzi sono encomiabili per come lavorano. Sono cinque mesi che giochiamo tre partite a settimana ma dobbiamo darci dentro perché sarà sempre così".

- "Lui lo sa, ne abbiamo parlato.per il traguardo della seconda stella perché non hanno fatto sentire la mancanza di chi non c’era. Abbiamo un grande gruppo, dobbiamo continuare in questo modo. Con Davide c’è un ottimo rapporto, è stato determinante per noi lo scorso campionato guadagnandosi un Europeo da titolare. Ha avuto un problemino per 20 giorni ma ha cercato di smaltirlo bene, quando è entrato mercoledì ha fatto bene e oggi ha fatto una grande gara. Deve continuare così".

- "Danno tutti grande disponibilità.che sapete quello che rappresenta, però. Oggi ho scelto Zielinski ma ero in dubbio di fargli giocare la quinta. Poi tutti si applicano nella fase difensiva, a partire dagli attaccanti. L’ultimo gol in trasferta lo abbiamo preso a settembre".- ". Nessuna squadra negli altri campionati sta facendo un cammino così., sono due ottime squadre con due tecnici che fanno giocare bene a calcio. Avevo detto a luglio che sarebbe stato un campionato aperto e si sta avverando".