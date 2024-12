Inter, Inzaghi e la conferma su Nico Paz: come funziona il contratto fra Como e Real Madrid

Nel posticipo del lunedì sera della 17esima giornata di Serie A ci sarà a San Siro un osservato specialissimo. A Milano per affrontarearriva infatti ilfra le cui fila, agli ordini di Cesc Fabregas, c'è il fantasista argentinofinito già da tempo nel mirino proprio del club nerazzurro. I dirigenti interisti si stanno muovendo per tempo sul gioiellino scuolae che il profilo piaccia lo ha confermato anche Simone Inzaghi nel corso della conferenza stampa pre-partita.Fin qui ha letteralmenteche per lui ha fatto in estate un investimento importantissimo. Ilè arrivato forse sotto traccia in riva al lago, ma ha presto preso possesso stabilmente di una maglia da titolare dell'11 di Fabregas il quale, per metterlo nelle migliori condizioni per esplodere,dal suo scacchiere tattico.dell'intera rossa biancoblu e finora, in 15 partite giocate da trequartista decentrato sulla destra, ha all'attivo

L'Inter lo segue, si è giocato anche la carta Javier Zanetti per provare a capire se esista margine per il futuro per fargli vestire la maglia nerazzurra e oggi, in vista dello scontro in campionato, anche Simone Inzaghi ha testimoniato di aver avuto delle discussioni (o dei report?) su di lui: "Nico Paz? È un giocatore di qualità e di buon fisico che farà una grandissima carriera. Non lo conosco personalmente, ma me ne hanno parlato molto bene a livello umano, poi la qualità la vediamo ogni partita che fa".Per portarlo in Italia e strapparlo al Real Madrid, club in cui è cresciuto e con cui ha fatto tutto il percorso delle selezioni giovanili arrivando ad essere un perno del Castiglia, la squadra B, il Como ha investito in estate 6 milioni di euro. Il trasferimento è quindi stato impostato con la formula del passaggio a titolo definitivo e con Nico Paz che ha firmato un contratto in scadenza 30 giugno 2028. Le Merengues si sono invece assicurate in campo ildel giocatore, ma ancheDi fatto se il Real Madrid volesse, potrebbe scegliere di ricomprare il cartellino di Nico Paz pagando al Como 9 milioni di euro nell'estate 2025. La cifra salirà poi a 10 milioni nell'estate 2026 e a 11 milioni nell'estate 2027. Sostanzialmente il controllo sul cartellino del giocatore rimane nelle mani delle Merengues club con cui l'Inter dovrà gioco-forza sedersi a trattare se vorrà acquistarlo. Va sottolineato come il club del patron Florentino Perez abbia scelto di non puntare sul suo talento per la prima squadra preferendo la cessione perché la batteria di armi offensive a disposizione di Ancelotti è e sarà ancora a lungo iper-affollata. Anche il giocatore potrà quindi fare la sua parte e la mossa d'anticipo potrebbe dare un vantaggio ai nerazzurri per il futuro.