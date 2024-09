AFP via Getty Images

Inter, Inzaghi e la risposta sui contatti con gli ultras: "La società mi ha detto di non parlare" VIDEO

19 minuti fa



Il caos che la Procura di Milano ha scatenato all'interno delle curve di Inter e Milan, con i 19 arresti avvenuti in mattinata a cui hanno fatto seguito diverse indiscrezioni e il commento proprio dei Procuratori, si è ripercosso inevitabilmente su i due club che oggi hanno preso parola tramite i propri allenatori in conferenza stampa per presentare le rispettive gare di Champions League. In particolare è stato Simone Inzaghi a rispondere ad una domanda diretta dato che, come confermato dal Procuratore Viola, esistono prove di un colloquio avvenuto proprio fra lui e il capo ultrà nerazzurro Marco Ferdico.



Il procuratore Viola ha confermato che dalle carte emerge che alcuni ultras avessero contatti diretti: "con un giocatore che non gioca più nell’Inter, Skriniar, con l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, e con Davide Calabria del Milan. Ma nessun tesserato e nessun dirigente delle due società è indagato, perché c’è una forma di sudditanza e non di complicità".



E Inzaghi in conferenza stampa ha scelto, su suggerimento della società, di non commentare il procedimento anche e soprattutto perché l'indagine è ancora in atto. Ecco la sua risposta:"La società ci ha detto di non parlarne perché c’è un’indagine in corso".