Getty Images

Inter, ricordi Klaasen? Domina in Olanda con l'Ajax

18 minuti fa



Un ex Inter è tornato sulla cresta dell'onda: si tratta di Davy Klaassen. L'olandese è passato in nerazzurro per una fugace esperienza nella passata stagione, ha giocato pochissimo ma ha comunque potuto festeggiare lo Scudetto. Arrivato da parametro zero, se n'è andato con la stessa formula e ha fatto ritorno a casa base, all'Ajax.



Con i Lancieri di Farioli, il centrocampista è ripartito col botto: un gol e un assist in due presenze in Eredivisie la marcatura è arrivata in questo weekend quando l'ex Inter ha segnato l'1-1 che ha permesso all'Ajax di evitare la sconfitta in casa del Go Ahead Eagles.