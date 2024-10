Inter, Zielinski rigorista: quella volta che sbagliò due penalty in 3 minuti

AFP via Getty Images

Nella sfida train scena oggi al Meazza, il protagonista inaspettato - almeno dal dischetto - è per innerazzurri. Il polacco, scelto da Simone Inzaghi per sostituire l'indisponibile Calhanoglu, ha preso letteralmente il posto del turco - anche dal dischetto -. Un uno-due che riporta la mente a quella volta in cuiIn un match molto divertente e acceso fin da subito, l'Inter approfitta di due occasioni dal dischetto, arrivate intorno al 15' per fallo di Danilo su Thuram e dopo la mezz'ora per intervento di Kalulu su Dumfries. A presentarsi sul dischetto, in assenza di Calhanoglu, è proprio Zielinski,. Chance sfruttata al massimo per il polacco, che timbra due volte superando Di Gregorio.

Già con il Napoli, Zielinski aveva avuto diverse occasioni dal dischetto, con esiti diversi. Se era andata bene nelle ultime due occasioni contro Real Madrid e Udinese, nel passato in maglia azzurra di Zielinski si ricorda una serata sicuramente non semplice in quanto a rigori, nel 2022 in Champions League. Era un. Poco prima del 60', sul momentaneo risultato di 0-0, al Napoli viene concesso un rigore che Zielinski - scelto da Luciano Spalletti per l'incarico -. Sulla respinta Politano segna, ma c'è un irregolarità che costringe l'arbitro a annullare la rete e far ripetere il rigore. Così ecco ancora Zielinski dagli 11 metri: l'esito è lo stesso della prima volta, con(il match finì poi 0-3 per il Napoli con Politano su rigore, Raspadori e Ndombélé). Quella volta ne aveva sbagliati due, questa volta a San Siro è andata diversamente con Zielinski a segno due volte e freddissimo dal dischetto.