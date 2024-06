Jasmine Paolini si ferma in finale al Roland Garros: da lunedì sarà la numero 7 al mondo

AFP via Getty Images

Si conclude con una sconfitta la bella parabola di Jasmine Paolini, tennista italiana classe 1996, impegnata oggi pomeriggio nella finale del Roland Garros contro la polacca Iga Swiatek. Un match a senso unico, dominato dalla ben più esperta Swiatek, che si porta a casa il suo 4° successo nel torneo ATP francese.Non c'è stato spazio per l'azzurra in questa finale dominata in lungo e in largo dalla polacca, se non in un break a inizio primo set, poi reso vano dal martellante ritmo di Swiatek. Il match si è concluso in due set, sul punteggio di 6-2 6-1, concludendosi in poco più di un'ora di gioco.

Paolini può però gioire per un percorso fantastico, che l'ha portata attraverso una marcia decisa a partecipare alla sua prima finale di uno Slam. Un percorso che non solo le ha permesso di mettere in mostra le sue ottime qualità, ma le è valso la scalata nel ranking mondiale: da lunedì 10 giugno sarà la numero 7 al mondo.