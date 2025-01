Juventus, Araujo è definitivamente sfumato: domani rinnova col Barcellona fino al 2031

per risolvere a Thiago Motta l'annoso problema dei difensori centrali creato dai gravi infortuni al ginocchio occorsi prima ae poi anella prima metà della stagione. Insieme al milanista Fikayo Tomori,La situazione del centrale uruguaiano a Barcellona non era delle migliori nelle passate settimane: reduce da un problema fisico serio, scivolato in secondo piano nelle gerarchie dell'allenatore Hansi Flick.in blaugrana., nonostante quest'ultima avesse presentato una prima proposta di 35 milioni di euro e manifestato la disponibilità a spingersi fino a 50. Il Barcellona ha sempre risposto picche e hache sembrava essere stato abbandonato qualche mese fa a fronte della palese distanza tra domanda e offerta. E invece, contribuendo a far sentire il giocatore nuovamente al centro del progetto. Anche in un momento finanziariamente delicato per la società, come il complicato raggiungimento dei parametri per fare mercato e la questione Dani Olmo hanno dimostrato. E così, passo dopo passo, le parti si sono sempre più riavvicinate e ora la fumata bianca è in arrivo.Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano,La Juventus, che già da una settimana circa aveva dovuto prendere atto del cambio di scenario, rimane attiva in questi ultimi 10 giorni di mercato per prendere due centrali: Renato Veiga del Chelsea e Lloyd Kelly del Newcastle sono le piste principali in tal senso.