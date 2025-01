Juventus, i bookmaker credono nell'arrivo di Araujo: in quota è duello col Napoli per Skriniar

AFP via Getty Images

Sono questi i difensori che nelle ultime ore sono stati accostati allaper la sostituzione di Danilo. Secondo gli esperti, in pole per gennaio c'è il giocatore portoghese del Benfica: un suo arrivo in bianconero a gennaio è in lavagna a 2, seguito da Hancko a 2,50 e da Araujo a 2,75 (per cui nelle ultime ore è stata avanzata un'offerta e su cui sembrano focalizzarsi maggiormente le attenzioni della squadra di Thiago Motta). La soluzione 'italiana' che porterebbe a Torino Fikayo Tomori del Milan si gioca a 3, stessa quota per Skriniar, su cui si profilerebbe un duello con il Napoli di Conte.

Non solo difesa. La squadra di Thiago Motta vuole rinforzarsi anche in attacco. Dopo l'arrivo di Randal Kolo Muani dal Psg, il nome forte è quello dell'ex Bologna - ora al Manchester United - Joshua Zirkzee, dato a 2,50.