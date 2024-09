Juventus, l'allenamento alla Continassa: Conceicao corre e vede il rientro. E Douglas Luiz conduce il gioco

Solitario, ma in ripartenza., alla: è pieno di coni verdi e gialli, di ostacoli e percorsi. Il portoghese guarda da lontano i compagni allenarsi e sa benissimo quanto poco manchi a riaggregarsi alla squadra:. L'obiettivo è essere già rodato per Thiago Motta a partire dagli ultimi allenamenti della settimana e a disposizione dalla prossima settimana. Nel mentre, un preparatore gli dice cosa fare, come farlo, dove spingere e dove evitare.

In unariaperta per tifosi e stampa - presenti 140 spettatori sulle tribunette del centro sportivo -, il pallone è al centro e non potrebbe essere altrimenti. Dopo un filo di parte atletica, l'esercitazione è tutta sul possesso: si lavora divisi in due, anzi tre, ma senza trarre realmente indicazioni di formazione. Nel miscuglio delle scelte di Thiago, emerge però il lavoro di Savona: viene testato ancora come fonte di gioco, al pari di Cambiaso e Kalulu, e con la

C'è il direttore Calvo e c'è il presidente Ferrero, che ha approfittato dell'attesa della squadra per parlare con mister Thiago poco prima di dare il via alle danze. Un confronto veloce, così come lo è stato tra Motta e la squadra: poi corsa, palla (tanta) e la Juve che prova e riprova a essere fluida nella manovra, in attesa di calciare in porta. Ricorda qualcosa?