"Juventus, Motta non è malleabile, è forte e decisionista"

, responsabile dell'area tecnica dell'Avellino e, in passato, responsabile del settore giovanile delladal 1998 al 2000, parla dei bianconeri e dell'imminente arrivo disulla panchina che è stata, per gli ultimi tre anni, di"La Juve ha anticipato tutti credo che Motta sia un allenatore completo ma- spiega Perinetti intervenendo a 'Maracanà della domenica', su TMW Radio -. Ha una grande personalità, trasformerà la Juve portandola a livelli importanti. Spero che il prossimo anno non ci sia una squadra ammazza campionato. I club di grande spessore non possono pensare di essere soddisfatti per un quarto posto a 25 punti dalla prima".

"Nella competizione vince il primo il secondo è un perdente. Quest'anno arriveremo a 16/17 allenatori diversi e di conseguenza di schemi ruoli giocatori", conclude Perinetti, che in passato è stato anche dirigente, fra le altre, di Roma, Siena, Genoa e Palermo.