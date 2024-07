Getty Images

Juventus, sono 11 i giocatori in vendita

12 minuti fa



Chiusi i colpi Thuram, Di Gregorio e Douglas Luiz la Juventus ora si trova nella condizione di dover anche snellire un po' la rosa a disposizione di Thiago Motta. L'allenatore italo-brasiliano ha già dato le sue indicazioni sui giocatori sotto contratto che non ritiene centrali nel suo progetto e che, di conseguenza, potrebbero lasciare la squadra in caso di offerte più o meno vantaggiosi.



In totale, secondo Sky Sport, sono 11 gli indiziati che possono finire sul mercato, un'autentica formazione completa. Il primo nome è quello di Szczesny, il portiere polacco destinato a lasciare dopo l'arrivo di Di Gregorio. Oltre a lui non rientrano nei piani i difensori De Sciglio, Rugani e Huijsen. A centrocampo McKennie, dopo il no all'Aston Villa, resta sul mercato e insieme a lui sono cedibili Nicolussi Caviglia, Arthur e Kostic. Infine in attacco occhio a Milik e Soulè oltre all'annoso caso Chiesa..