Redazione Calciomercato

Buona la prima.Ovvero il gioiellino che proprio il tecnico Italo-brasiliano ha deciso di mettere al centro del progetto. Ma è stataa fare la differenza con l’americano protagonista di una prestazione totale impreziosita dal gol del 2-0.

Una notte da scolpire nell’album dei ricordi di McKennie. C’è molto altro dietro a quel pallone che rotola in rete alle spalle dell’ incolpevole Drommel. La liberazione di un giocatore che ha vissuto mesi complicati, da giocatore indesiderato e messo sul mercato.Douglas Luiz. Scherzi del destino, ieri l’americano ha giocato proprio al posto suo segnando una rete che dà ancora più valore alla scelta di non accettare anche Galatasaray e Fiorentina per rimanere in bianconero.

. Segnale inequivocabile di come per lui l’aspetto economico non è stato così centrale nelle scelte fatte. Una, quella di Thiago Motta, si è rivelata vincente e ora per Weston si apre una nuova vita in bianconero. Chi l’avrebbe mai detto solo un mese fa?