Koopmeiners alla Juventus e quella promessa dell'Atalanta: "Aspetta un anno e..."

E' stata una lunga rincorsa quella della Juventus per arrivare a, il centrocampista olandese che da tempo aveva rotto con l'Atalanta con l'obiettivo di trasferirsi a Torino., così quando Thiago Motta ha chiesto un rinforzo in quel ruolo con le sue caratteristiche il dirigente bianconero ha avviato i contatti con l'Atalanta. Una trattativa andata avanti tra alti e bassi, momenti di tensione e fiducia.- Koopmeiners lascia l'Atalanta dopo aver rotto con l'ambiente nerazzurro: il centrocampista olandese non si allenava più ormai da settimane, Gasperini non l'aveva convocato per i primi impegni stagionali e così il giocatore ha vissuto un'estate da separato in casa.. Teun voleva lasciare l'Atalanta già un anno fa, la società l'ha convinto a rimanere ancora un altro anno, assicurandogli che poi sarebbe stato ceduto.

- E così è stato, perché oggi l'olandese è un giocatore della Juventus che lo aveva provato a prendere già nell'estate 2023.. Aspettava solo il via libera per andare a Torino. Per buona pace di Liverpool e Napoli, due società che si erano interessate al giocatore ma che non hanno avuto margini d'inserimento.