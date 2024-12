La partita di Gosens: perché non ha funzionato all'Inter e cosa è cambiato alla Fiorentina

Getty Images

Sembrava il trampolino di lancio ideale, l'Inter, per: era il gennaio del 2022, e anche se probabilmente la sua parabola all'Atalanta aveva cominciato a scendere nessuno aveva dubbi sul fatto che fosse un rinforzo incredibile per la corsia di sinistra di Simone Inzaghi. E invece,Come mai non ha funzionato? E' stato lo stesso esterno, tornato in Italia e adesso pilastro della Fiorentina dopo una stagione in Germania, all'Union Berlino, a far chiarezza sul suo flop a Milano:

Il fisico non lo ha assistito, e la sua condizione non perfetta ha favorito nel frattempo la crescita e la definitiva affermazione di Federico Dimarco, oggi per numeri uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A, se non il migliore. Questa sera la sfida è tutta mancina in Fiorentina-Inter, anche sePalladino lo aveva schierato quarto di centrocampo nel suo 3-4-2-1 iniziale, ma ben presto i viola hanno virato sule hanno cominciato a macinare gioco e risultati. Robin, dal canto suo, si è messo a disposizione, riducendo il suo raggio d'azione ma non rinunciando a qualche sortita offensiva, come nel caso del gol decisivo in casa del Genoa o di quello che ha chiuso la partita in Conference League a San Gallo.

Non resta che attendere le 18 per scoprirlo. Intanto l'ex di turno scalda i motori: "Dal primo istante però ho capito che questa era una grande squadra. De Gea è il miglior portiere della Serie A ed una fonte di ispirazione per tutti noi, Kean un attaccante completo che ha tutto per diventare una top star", ha detto a TNT Sports. ". Lì ho vinto tre titoli e non vedo l’ora di salutare i miei ex compagni"

