La Serie A e gli altri campionati top in Paesi stranieri? C'è l'apertura della FIFA

Getty Images

Lapare pronta a cedere alla possibilità di organizzare alcune(soprattutto negli Stati Uniti).Secondo il quotidiano francese L'Equipe, il campionato più vicino a trasformare l'idea in realtà sembra essere la Liga;e Bundesliga la seguiranno a ruota, mentre la Ligue 1 potrebbe persino cominciare dal prossimo anno.Più riluttante la Premier League, ma se anche le altre inizieranno a farlo, non potrà sottrarsi. E dire che la FIFA era sempre stata abbastanza riluttante nei confronti di un'eventualità del genere, ma il mercato va sempre più in direzioni diverse da quella europea.

Da sottolineare come nella prossima stagione otto proprietà di Serie A saranno statunitensi e dieci su venti straniere.