L’Atalanta insidia Inter e Napoli: Gasperini terzo incomodo nelle quote scudetto

8 minuti fa



Resta compatto il gruppo di testa dopo il 13° turno di Serie A. Vincono tutte, ad eccezione della Juventus, fermata sull’ennesimo pareggio dal Milan. Quasi invariati i rapporti di forza, anche se una squadra in particolare continua ad avanzare in quota. Si tratta dell’Atalanta, che dopo essere passata da 17 a 7,50, ora scende da 6,75 a 5,50 come possibile vincitrice dello scudetto. La Dea, dunque, inizia ad insidiare Inter e Napoli, che restano le principali favorite dei bookie. Inzaghi, reduce dalla manita sul campo dell’Hellas Verona, è in vantaggio ad 1,95, mentre è offerto a 3,50 il tricolore del Napoli, tornato alla vittoria contro la Roma e ancora in vetta a quota 29 punti. Perde terreno la Juventus, ancora imbattuta ma rallentata da qualche pareggio di troppo: la quota per il tricolore bianconero è salita da 6,50 a 8,50 dopo lo 0-0 a San Siro. Continuano a vincere, invece, Lazio e Fiorentina. Crollata su bet365 la quota dei biancocelesti, che dal 23 della scorsa settimana sono ora proposti a 15, mentre il sogno viola paga 34 volte la posta. Sempre meno fiducia dei bookie per il Milan, lontano dalle prime posizioni e dalla lotta scudetto: l’inversione di rotta e la rimonta tricolore valgono 26.