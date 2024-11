Getty Images

L'Atalanta vola e scalza il Milan nelle quote per la Top 4. Lazio e Fiorentina continuano a stupire

3 minuti fa



Atalanta, Lazio e Fiorentina hanno le idee chiare: sovvertire i pronostici e insidiare inter, Juventus, Napoli e Milan, le quattro big che a inizio stagione erano date per favorite in ottica Champions. La Dea non si ferma più: con il successo a Napoli sono cinque le vittorie consecutive, che hanno spinto la quota per la Top 4 tra 1,45 e 1,55. Stesso discorso per Lazio e Fiorentina, appaiate al quarto posto a quota 22 punti. I biancocelesti sono ora offerti a 3,50, in netto calo rispetto al 6 di un mese fa, mentre i viola - sette vittorie di fila tra campionato e Conference League - si giocano a 5,25. L'Inter resta la favorita, in lavagna a 1,02, seguita dalla capolista Napoli a 1,12. Continua a viaggiare a bassa quota la Juventus, offerta a 1,33, nonostante qualche pareggio di troppo nelle ultime settimane. Chi sale nelle quote è il Milan, scivolato settimo a cinque lunghezze dal quarto posto: la qualificazione alla prossima Champions si gioca a 2.