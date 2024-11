Getty Images

Lazio, Baroni da record: nessuno come lui nella storia della Lazio

Nessuno ha fatto meglio di Baroni al debutto sulla panchina della Lazio dal 1929 a oggi. Il tecnico biancoceleste, arrivato in estate al posto di Tudor per aprire un nuovo ciclo, in queste prime 14 partite tra campionato ed Europa League ha portato a casa 10 vittorie e un pareggio: si tratta del miglior avvio stagionale della squadra capitolina dall'avvento della Serie A a girone unico.



In passato, scrive stamattina il Corriere della Sera, solo altri cinque allenatori erano riusciti a collezionare almeno 9 successi nelle prime 14 gare: il primo fu Bernardini nel 1958, poi Castagner nel 1980, Zeman nel 1994, Eriksson nel 1997 e, in tempi più recenti, Petkovic nel 2012. In tre casi su cinque peraltro, questi allenatori hanno poi anche vinto la coppa italia nella stessa stagione della loro partenza da record ('58, 1997/'98 e 2012/'13). Baroni per ora ha fatto meglio di tutti loro, ma per vedere se a fine anno la Lazio riuscirà nell'impresa di vincere un trofeo la strada è ancora lunga. Per trovare invece un record come quello dell'attuale mister biancoceleste bisognerebbe risalire addirittura alla stagione 1926/27, nel campionato di prima divisione, con l'ungherese Löwy Jenő, che all'epoca di quel calcio ancora primordiale era sia allenatore, sia giocatore di quella squadra.