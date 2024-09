Getty Images

Vigilia particolare per, che si prepara a guidare per la prima volta da allenatore una squadra in una competizione europea. La suamercoledì affronterà la Dinamo Kiev sul neutro di Amburgo (fischio d'inizio ore 21) , nella prima gara della nuovae il tecnico ha spiegato così le sue idee per il turnover e su come dovrà essere affrontata la gara e l'intera competizione:"Sicuramente è, ma io considero tutti titolari e so che ci sarà il massimo apporto di tutti dal punto di vista della prestazione. Sul ruolo del portiere mi sono già espresso. Mandas è un valore importante per la società e avrà le sue occasioni.".

"Tutte le sconfitte sono dolorose. A Firenze ci sono comunque molti contenuti da analizzare: la squadra ha costruito tanto e subito poco. Dobbiamo migliorare ed essere più cattivi sotto porta dando maggior concretezza nella parte finale."Il format secondo me è interessante. Per noi è una competizione prestigiosa con tutte partite difficili. Domani ci aspetta un avversario complicato, sceso dai preliminari di Champions. Ma a noi partite così importanti servono per crescere sotto tutti i punti di vista. È mia abitudine guardare gli obiettivi, ma procedere passo dopo passo.Ci aspettano gare che ci daranno spessore e ben vengano. Personalmente non credo di essere arrivato presto o tardi a giocarmi questa competizione. La voglia e la determinazione ti aiuta a raggiungere gli obiettivi. Per me è un’opportunità bellissima. Io e il mio staff ce la vogliamo giocare alla grande".

per noi è fondamentale. Lui vorrebbe essere in campo, ne abbiamo parlato questa mattina. Viene da 5 giorni in cui non si è allenato. Vediamo se potrà giocare a gara in corso.A Noslin è mancato il gol a Firenze, ma ha fatto bene a livello di prestazione. Sta crescendo. È un ragazzo giovane e queste gare gli consentono di acquisire spessore. Sicuramente sarà della partita"."Dele-Bashiru ha delle qualità importanti. È un giocatore moderno, con forza, corsa e fisicità. Va costruito per il nostro centrocampo. Può lavorare in mediana o dietro la punta. Sta lavorando anche con ausilio di video per studiare bene i movimenti. Ci sono chance che possa partire domani. Stessa cosa per Tchaouna. In quel ruolo sta trovando la sua collocazione. Deve stare sereno e guardare al percorso che ha fatto Gustav (Isaksen, ndr). Questi ragazzi vanno liberati per consentire loro di esprimersi al meglio.