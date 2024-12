Lazio, Baroni pensa a una soluzione d'emergenza a centrocampo: ecco quale difensore può adattare in mediana

Getty Images

Trasferta a Napoli in piena emergenza a centrocampo per la. Con(ne avrà almeno per un'altra settimana) e Rovella squalificato ci sono soloa disposizione, più il rientrante Castrovilli che però non può ancora essere al 100% visto il mese abbondante di stop per l'operazione in artroscopia al ginocchio sinistro, già operato in precedenza. Il tecnico biancoceleste Baroni sta pensando quindi a possibili soluzioni-tampone da poter attuare anche a partita in corso. Come scrive Repubblica oggi, una delle opzioni è adattare Patric sulla linea mediana.

Il difensore spagnolo - cresciuto nelle giovanili del Barcellona - nasce come terzino, ma da qualche anno ormai, grazie all'addestramento agli ordini di Sarri nelle passate stagioni, si è trasformato in un centrale affidabile e spesso protagonista delle partite con prestazioni molto positive. Viste le buone qualità che ha dimostrato di avere nel palleggio e nelle uscite con la palla sui piedi, in caso di necessità, magari nel secondo tempo, Baroni potrebbe anche decidere di schierarlo qualche metro più avanti rispetto alla linea a 4 davanti a Provedel. Agirebbe da interditore davanti alla difesa, leggendo in anticipo le azioni avversarie. In attesa di recuperare tutti gli effettivi e di ricevere, forse, qualche regalo dal mercato esito, il tecnico della Lazio deve ingegnarsi per fare il possibile con quello ha a disposizione.