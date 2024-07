Lazio, ecco Dele-Bashiru: ufficiale l'arrivo, i dettagli dell'accordo

Getty

è un nuovo giocatore della Lazio. Il club biancoceleste ha annunciato attraverso i canali ufficiali l'arrivo del centrocampista classe 2001 dall'Hatayspor, club turco in cui ha militato nella passata stagione. Si tratta del terzo colpo della campagna acquista della società capitolina dopo Tijjani Noslin dal Verona e Loum Tchaouna dalla Salernitana per la rosa di Marco Baroni. Dele-Bashiru è sbarcato ieri a Roma e si appresta ad aggregarsi al resto del gruppo a disposizione del nuovo tecnico biancoceleste in vista del ritiro di Auronzo di Cadore, in programma dall'11 al 22 luglio.

"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Oluwafisayo Faruq Dele-Bashiru dall’Atakaş Hatayspor FK".Laè l’hanno raggiunto l’accordo sulla base del prestito oneroso aha firmato un quadriennale fino al 30 giugno 2028. Ilnigeriano classe 2001 guadagnerà 1,3 milioni di euro netti a stagione con la società biancoceleste.

Cresciuto nel vivaio del, Fisayo Dele-Bashiru ha totalizzato 9 gol e 6 assist in 39 presenze nella passata stagione, con la maglia dell’. Ilha spiccate doti offensive e può giocare sia in mezzo al campo che nei tre sulla trequarti alle spalle dell’unica punta. Un vero jolly a disposizione di Marco Baroni.