Lazio, Fabiani frena le voci: 'Non ci sono trattative in corso. Sanchez? Non prenderemo ultratrentenni'

Angeloprova a stoppare le voci di mercato che circolano attorno allain questi giorni. Diversi sono i nomi usciti sui giornali nell'ultima settimana, ma il direttore sportivo del club biancoceleste ha spiegato che non ci sono trattative in corso. Il Messaggero oggi riporta un suo virgolettato che ribadisce: "Non c'è nulla di vero sul mercato in questo momento. Restiamo concentrati sul campionato in corso". Mandragora e, ultimo in ordine cronologico,sono solo alcuni dei profili accostati alla Lazio come possibili obiettivi estivi. La linea della società però, ha riaffermato il ds, va in tutt'altra direzione: "La nostra politica è chiara e coerente, non prenderemo ultratrentenni. Ribadisco che non ci sono trattative in corso e quindi non c'è niente di vero". Da queste parole in realtà Mandragora non viene escluso a priori, essendo un classe '97, ma la Fiorentina non lo ha messo sul mercato, quindi un'eventuale trattativa partirebbe già in salita. Sull'attaccante cileno dell'Inter, di cui ieri in realtà hanno parlato per primi alcuni media sudamericani, poi ripresi qui in Italia, c'è pure l'interesse del. Sanchez, che si libererà a parametro 0 a giugno, non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, ma a questo punto sembra davvero improbabile vederlo in biancoceleste l'anno prossimo.