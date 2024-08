Lazio, frecciata di Pellegrini agli haters: "Grazie a tutti per la vicinanza, nonostante qualche subumano"

Getty Images

Sta bene. Il terzino della, coinvolto venerdì mattina in un incidente stradale e portato in ospedale per accertamenti, se l'è cavata - come riportato anche dal club biancoceleste in un bollettino medico diffuso nel pomeriggio - con una ferita lacero contusa a carico della gamba destra e vari traumi contusivi. L'episodio poteva rivelarsi ben più grave, visto il ribaltamento della sua auto seguito al violento scontro con un altro veicolo. Il ragazzo invece si è già ripreso dallo shock e ha subito iniziato le cure specifiche del caso. Anche l'altra persona coinvolta nell'incidente non è in pericolo di vita.

Il calciatore verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero. Ieri sera era già a casa a seguire i compagni di squadra, poi sconfitti a Udine. Sui social, prima della gara ha voluto ringraziare tutti per la vicinaza mostrata. Sto bene ed il peggio e' passato", ha scritto Pellegrini sul proprio profilo Instagram. Tanti i messaggi di pronta guarigione che gli sono arrivati. In mezzo però qualche leone da tastiera non manca mai di farsi riconoscere, anche in queste situazioni e nel medesimo messaggio il calciatore non ha mancato di sottolinearlo con: "Con amore, Luca". La Lazio e i tifosi biancocelesti attendono ora di rivederlo in campo al più presto.