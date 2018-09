L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa del match contro l'Empoli: "La condizione fisica? A livello atletico la squadra ha fatto tre buone partite. Sono contento per la vittoria con il Frosinone, era il nostro obiettivo. Domani voglio vedere una squadra umile e compatta, sarà una gara delicata". Sui singoli: "Sia Immobile che Milinkovic avranno ancora più voglia di dimostrare quanto valgono. Sono loro che devono fare la differenza. Gli infortunati? Berisha ha iniziato a lavorare in campo, poi ha avuto una ricaduta. Lo aspettiamo perché sarà un giocatore importante per noi. Per Luiz Felipe vedremo la prossima settimana. Per Lukaku invece servirà un po’ di tempo". Sul possibile impiego di Correa: "Devo ancora scegliere, ha lavorato bene, si è ambientato al meglio. Vedrò come impiegarlo, ma sono molto soddisfatto di come si sta allenando".