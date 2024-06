Lazio, Lotito blinda Gila: rifiutate due offerte

AFP via Getty Images

Mario. Come scrive Il Messaggero,, tra i migliori difensori della scorsa stagione, che si è preso la ribalta biancoceleste da novembre in avanti. Secondo il quotidiano,Il club punta forte sulla conferma del classe 2000 anche il prossimo anno, per farlo diventare uno dei punti fermi della rosa di Baroni. Proprio nella linea a 4 peraltro, già con Sarri, aveva mostrato le proprie doti migliori (pur adattandosi poi bene anche alla difesa a 3 di Tudor). Insomma,

Arrivato nel 2022 dal, dopo essere cresciuto nella cantera dei Blancos e aver giocato per lo più nella squadra B, il Castilla, Gila ha faticato per un anno e mezzo per riuscire a ritagliarsi il proprio spazio nelle rotazioni. Una volta divenuto titolare, per via degli infortuni di Casale e Romagnoli, non ha però più lasciato il posto, divenendo un perno della squadra. La Lazio ha pagato il cartellino complessivamente 6 milioni di euro e ha concordato con il Real una sorta di prelazione futura per un'eventuale rivendita, qualora le Merengues decidessero di riportare il calciatore a casa. Al momento lo scenario non è comunque preso in considerazione, anche perché nemmeno lo stesso Gila ha espresso alcuna volontà di andare via da Roma.