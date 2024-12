Lazio, Lotito: "Castellanos squalificato contro l'Inter? I fatti sono sotto gli occhi di tutti, fatevi una domanda..."

Getty Images

Intervenuto a margine dell'Assemblea elettiva della Lega Serie A (terminata con una fumata nera e la non elezione di Simonelli) il presidente della, Claudiosi è soffermato a parlare con i media presenti sottolineando l'ottimo lavoro svolto finora dadopo la rivoluzione fatta in estate. Inevitabile la stilettata agli arbitri con la squalifica di Castellanos, che salterà l'Inter, finita sotto la lente d'ingrandimento del club biancoceleste.“Arrabbiato per la squalifica di Castellanos? Lasciamo perdere, non si tratta di essere arrabbiato o meno. I fatti sono sotto gli occhi di tutti, fatevi una domanda e datevi una risposta“.

“Polemiche? Non voglio entrare in questo meccanismo perché è un meccanismo in cui la Lazio fa delle considerazioni ma le fa in separata sede, non vogliamo creare nessun tipo di alibi, tu devi andare in campo e dare il 300%, poi si vede quello che succede. Io combatto contro le ingiustizie“.