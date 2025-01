Lecce, stagione finita per Marchwinski: rottura di crociato e menisco

7 minuti fa



Il Lecce incassa una pessima notizia: l’infortunio di Filip Marchwiński è grave e lo terrà ai box per tutto il resto della stagione. Molto atteso fin dall'estate, il calciatore ha fatto fatica a trovare spazio e a mettersi in mostra e ora è arrivata la notizia del suo stop a causa del quale non scenderà in campo per i prossimi mesi. La sua stagione è finita, come comunicato dal club salentino:



LA NOTA - "L'U.S. Lecce comunica che il calciatore Filip Marchwiński, a seguito dell’infortunio occorso durante la seduta di rifinitura di ieri, si è sottoposto a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni".