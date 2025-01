L'Esteghlal torna su Stramaccioni: proposto un super contratto

Ancora, di nuovo.: ha allenato il club biancoblù tra giugno e dicembre 2019 ed è rimasto nel cuore dei tifosi dopo aver portato la squadra al primo posto in campionato a distanza di sei anni, realizzando il record di 8 vittorie consecutive tra campionato e coppa (9 successi su 10 partite), l'ha lasciata al terzo posto nel girone C di Champions League asiatica e ai quarti di finale di coppa nazionale. Un lavoro niente male, tanto che i tifosi hanno fatto una vera e propria protesta contro la società scendendo in piazza quando l'allenatore ha risolto il contratto.

- Oggi l'Esteghlal è undicesimo nel campionato iraniano e ottavo nella zona Ovest della fase finale della Champions asiatica, a distanza di cinque anni e mezzo si è rifatto sotto per tentare l'assalto alla prossima Champions sfuggita proprio quando è andato via lui. Il petroliere persiano nuovo magnate del club Shariatmadari del colosso asiatico Khalij fars Petroleum. Dopo le esperienze in Iran e in Qatar all'Al-Gharafa (da agosto a ottobre 2022) Stramaccioni aveva deciso di tornare in Italia insieme alla famiglia,- La proposta messa sul piatto dall'Esteghlal però sta facendo riflettere Strama, che in questi anni non ha mai dimenticato l'affetto che gli hanno sempre riservato i suoi ex tifosi; anche dopo il suo addio.(ex calciatore e leggenda del club) per capire se l'allenatore accetterà di tornare in Iran.