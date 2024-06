L'Inter prova a bruciare Juventus e Napoli per il 2006 Leoni: ecco chi é

Non solo la necessità di consolidare la squadra vincitrice dell’ultimo Scudetto con l’innesto di giocatori esperti e già pronti come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi o a breve con quello di un secondo portiere di sicura affidabilità come Josep Martinez del Genoa, comunque destinato nel medio-lungo periodo a diventare l’erede di Yann Sommer.lo dimostra la trattativa caldissima col Betis Siviglia per il difensore classe 2006 Alex Perez, uno dei profili individuati dalla dirigenza nerazzurra per ringiovanire un reparto nel quale la carta d’identità inizia a diventare un aspetto da considerare per Francesco Acerbi (classe 1988), Matteo Darmian (classe 1989) e Stefan de Vrij (classe 1992).Secondo quanto riferisce Tuttosport,- che nella passata stagione ha puntato su due talenti di casa Inter come il portiere Filip Stankovic e l’attaccante Sebastiano Esposito e che ha concesso in prestito alla squadra di Simone Inzaghi Emil Audero come vice Sommer -e che nella seconda metà dell’ultima stagione di Serie B è stato uno dei giovanissimi lanciati da Andrea Pirlo. Dodici apparizioni da febbraio a maggio e pure un gol, il primo tra i professionisti, realizzato contro il Palermo.La, che pure ha investito su di lui nella prospettiva di farlo crescere per poi valutare un’eventuale cessione in futuro,per il ragazzo nativo di Roma,col Doria - magari confermando la permanenza a Genova di Esposito o inserendo altri giovani come contropartite tecniche -nella squadra di Pirlo per almeno un’altra stagione.