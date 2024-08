AFP via Getty Images

Lorenzo Del Piero può cambiare squadra: il nipote di Alex a un passo dalla Serie B

36 minuti fa



Lorenzo Del Piero, nipote della bandiera della Juventus Alessandro, potrebbe presto giocare in Serie B. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il giovane attaccante, di soli 17 anni, è vicino alla Juve Stabia, formazione neopromossa che ha tutta l’intenzione di stupire nel prossimo campionato di cadetteria.



Attaccante, classe 2007, il nipote di Pinturicchio potrebbe cambiare squadra e lasciare le giovanili del Trento, dov’è in rosa dallo scorso anno. Lorenzo, prima di questo passaggio, ha vestito la maglia del Pordenone Under 17.