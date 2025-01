Maldini-Atalanta: come funziona la clausola, quanto guadagna il Milan

L'infortunio di Ademola Lookman ha spalancato le porte del mercato all'Atalanta. "La società non deve fare regali a me, ma a se stessa" ci tiene a precisare Gian Piero Gasperini; una necessità più che un regalo, perché dopo il ko del nigeriano probabilmente in quel ruolo arriverà un nuovo giocatore.. Quest'ultimo è il profilo più complicato da raggiungere per le alte richieste del Lione (circa 30 milioni, contratto in scadenza nel 2026), Conte resiste alle richieste per Raspadori e il giocatore del Monza, tra i tre, potrebbe essere un possibile affare a costi più contenuti.

- L'Atalanta lo sta monitorando già da tempo, prima dello stop di Lookman era un'idea per la prossima stagione quando scatterà, e se i nerazzurri vogliono Maldini devono sedersi a trattare con il Monza. Che, al momento, pur non ricevendo ancora offerte ufficiali, ha fatto sapere che la loro volontà sarebbe quella di tenerlo fino alla fine della stagione.

- Al futuro di Maldini è indirettamente interessato anche. Se verrà ceduto in Serie A per la cifra della clausola, per esempio, nelle casse del Milan entreranno 6 milioni di euro. Nessuna prelazione e clausola di riacquisto, né il diritto di pareggiare eventuali altre offerte; ceduto a parametro zero, l'unico incasso per la cessione di Maldini sarà legato alla cifra alla quale lo venderà il Monza.