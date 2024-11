Mancini: "Vialli, Mihajlovic ed Eriksson mi hanno lasciato il deserto nel cuore"

C’è spazio per i ricordi e per momenti di grande commozione nell’intervista a Il Giornale anel giorno in cui festeggia i 60 anni. L’ex ct della Nazionale è stato prima di tutto questo un grandissimo giocatore a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta e non può mancare un pensiero a ciò che il calcio ha rappresentato per lui. "", dice Mancini. Una passione così forte da averlo portato ad una rinuncia importante come la scuola, abbandonato dopo la conclusione della terza media ("E’ un grande rimpianto"), ma soprattutto dovendo staccarsi dalla sua famiglia per inseguire il suo sogno di diventare un giocatore professionista. “E’ stato sicuramente un trauma, in particolare il primo anno lontano fu veramente duro”.e il primo gol dopo appena quattro partite. Dopo gli inizi da predestinato nel settore giovanile del Bologna.Eppure, come racconta Mancini a Il Giornale,, anche sul piano calcistico: “Era andata male. Ero molto triste.Il provino era andato benissimo, avevano deciso di prendermi dopo neanche mezz’ora di gioco. Però tornammo a casa rassegnati, senza dire niente a mamma. Dopo un mese arrivò la telefonata: “Preparate le valigie a Roberto perché deve trasferirsi a Bologna”. Una felicità che non dimenticherò mai”.Un’emozione diversa fu invece quella del primo stipendio da calciatore: "”. Era il 1978. Non riuscivo a capire perché mi pagassero per divertirmi”.Figura fondamentale alla, la squadra alla quale Roberto Mancini è più legato, fu quella del presidente. Questo è il suo ricordo a Il Giornale: “bbiamo vinto uno scudetto, siamo arrivati in finale di Coppa Campioni, 15 anni di vita stupenda. Con la sua morte nel 1993, finì un’epoca. Non posso non citare il direttore sportivo Paolo Borea che dal Bologna mi ha portato a Genova”. Sampdoria vuol direuna coppia di amici e di fuoriclasse capace di scrivere pagine indelebili di storia del calcio italiano ed internazionale.".Se Mantovani è stata la figura di riferimento del “primo” Mancini, il numero uno della Lazio dell’epocaQueste le sue parole a Il Giornale: "Sì, il presidente della Lazio era Cragnotti e io andai con Eriksson, che era allenatore della Samp e passò alla Lazio. Anche lì furono tre anni importanti da giocatore. Sette trofei. Dopo aver vinto lo scudetto e la Coppa Italia ho smesso di giocare e ho iniziato a fare l’assistente di Eriksson in panchina per sei mesi, nel frattempo ho preso il patentino d’allenatore”.