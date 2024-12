Marsiglia, De Zerbi: "Fino al 22 dicembre non voglio vedere valigie, altrimenti le brucerò"

Getty Images

ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida in trasferta sul campo del Saint-Etienne, valida per la 14esima giornata del massimo campionato francese. I biancoazzurri occupano momentaneamente la seconda posizione, alle spalle del Paris Saint-Germain, distante sette lunghezze., in Coppa di Francia, sempre fuori casa contro il Saint-Etienne: "Dopo quella partita, il 22 dicembre, tutti dovranno tornare alla Commanderie (Centro Sportivo del Marsiglia ndr).".

"Merlin è più tecnico e pulito nel gioco rispetto a Garcia, mentre quest'ultimo dà qualcosa in più dal punto di vista fisico. Possiamo alternarli sulla fascia" ha poi proseguito De Zerbi, parlando dei dubbi di formazione.