Mbappé, che delusione: "Il mio Europeo è stato un fallimento"

Eppure la gara si era messa quasi subito in discesa per i vice campioni del mondo, passati in vantaggio dopo neanche dieci minuti di gioco grazie a un colpo di testa di Kolo Muani su perfetto assist di Mbappé, autore di un preciso cross dalla sinistra. Una giocata da grande calciatore qual è, ma che si è rivelata un lampo nel buio.- Mbappé chiude gli Europei con un misero bottino di un gol su rigore segnato alla Polonia e un assist contro la Spagna più un autogol causato nella prima partita vinta con l'Austria. Quando nel finale si è rotto il naso, rimanendo in panchina nel successivo incontro pareggiato con l'Olanda.

- Lo stesso Mbappé non scappa dalle proprie responsabilità, anzi se le prende tutte. "Nel calcio o sei bravo o non sei bravo e stavolta non sono stato bravo - ha dichiarato dopo la sconfitta per 2-1 con la Francia -. Volevo diventare campione d'Europa, invece il mio Europeo è stato un fallimento. Adesso vado in vacanza a riposarmi bene, poi mi preparerò per iniziare una nuova vita".- Mbappé è pronto a rilanciarsi nel Real Madrid, che lo ha ingaggiato a parametro zero dal Paris Saint-Germain. In Spagna alla corte di Carlo Ancelotti l'attaccante francese vorrà prendersi una rivincinta dopo la sfida persa con il giovane talento spagnolo del Barcellona, Lamine Yamal. Poi Mbappé sarà la stessa del nuovo ciclo della Francia verso i Mondiali 2006, staremo a vedere se ancora con Didier Deschamps in panchina oppure no: i media transalpini stanno già rilanciando il nome di Zinedine Zidane come possibile nuovo ct della nazionale.