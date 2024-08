Milan, accordo con l’Ajax per Vos

Il Milan ha chiuso in queste ore un colpo interessante per il futuro: accordo di massima con l’Ajax per il centrocampista Silvano Vos. I due club stanno sistemando gli ultimi dettagli sulla struttura dei bonus prima di far partire la macchina burocratica che porterà il centrocampista olandese a firmare un contratto pluriennale con il club rossonero.



LE CIFRE - In prima istanza l’Ajax valutava il cartellino di Vos sui 10 milioni di euro. Dopo lunghe settimane di trattative e il lavoro anche dell’agente Pini Zahavi il Milan ha chiuso l’operazione per 5 milioni tra base fissa e bonus. Sul classe 2005 c’erano diversi club inglesi e francesi.

Inizialmente Vos sarà aggregato al Milan Futuro di Bonera per conoscere meglio l’ambiente e recuperare il terreno perso in questi mesi. Ma Silvano è un profilo già da prima squadra, sarà solo una questione di tempo.