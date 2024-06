AFP via Getty Images

Milan, addio Tomori? Il sostituto arriva da Barcellona

24 minuti fa



Tra i giocatori più chiacchierati nelle ultime settimane, in chiave mercato per il Milan, figura sicuramente il nome di Fikayo Tomori. La stampa inglese riporta con forza di un concreto interesse da parte del Newcastle, ma servirà un’offerta da almeno 50/60 milioni di euro.



In ogni caso, qualora Tomori dovesse lasciare il Milan, i rossoneri stanno sondando vari nomi. E dalla Spagna giunge un profilo che potrebbe portare esperienza al reparto: secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona, al termine della stagione, saluterà Iñigo Martinez. Il suo contratto scadrà a giugno 2025, ma non è escluso che possa lasciare i blaugrana anzitempo, a causa del mancato spazio nella rosa catalana e del mirino puntato da parte del Milan.