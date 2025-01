Milan, caccia a un difensore: assist da Mosquera, spunta la valutazione del Valencia

, dopo lo straordinario esordio condito da doppio successo su Juventus e Inter e dalla vittoria dell’ottava Supercoppa Italiana della storia del Milan,questa sera nella sfida valida per la 20a giornata di Serie A. In attesa della prima in Italia da tecnico rossonero per l’allenatore lusitano,Non c’è solo, infatti, la strada che porta dritta verso Marcus Rashford, con un rinforzo nel reparto offensivo che può diventare necessario per cominciare la rincorsa verso – almeno – il 4° posto e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, obiettivo minimo da centrare per la stagione rossonera per motivi di carattere sia sportivo che economico-finanziario., difensore centrale classe 2004 del Valencia. Lo spagnolo di origini colombiane è un difensore completo, fisico, con una grande capacità di lettura del gioco e che si distingue nei duelli individuali., dunque,

E dalla Spagna arriva una novità importante riguardante il suo futuro. Alcune indiscrezioni, infatti, fanno sapere, così che i club interessati possano avere pieno margine di manovra per tentare l’affondo nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. La società spagnola, dal canto suo, ha già rifiutato le prime offerte arrivate per Mosquera a gennaio e non avrebbe intenzione di liberare il giocatore già in questa sessione di mercato, vista la difficile situazione in campionato (ultimo posto, a -4 dalla salvezza), anche se la situazione economica degli iberici spingerebbe proprio nella direzione di cedere uno dei propri gioielli.(i cui rapporti con il Valencia, come dimostra l'affare Musah, sono ottimi)(con la Juventus che sta ancora monitorando la situazione e che sarebbe pronta a confermare i termini di un accordo già trovato in passato, se arrivasse una nuova apertura dei meneghini)., valutato 20/25 milioni di euro dal Valencia, intanto,

