Milan: Colombo piace al Cagliari, che punta Vandeputte

11 minuti fa



Il Cagliari non ha riscattato l'attaccante Andrea Petagna (classe 1995 ex Napoli e Atalanta), che torna per fine prestito al Monza. Dove in questa stagione ha giocato in prestito Lorenzo Colombo (classe 2002), di proprietà del Milan e nel mirino del Cagliari.



Intanto il club sardo riaccoglie il terzino sinistro Davide Veroli (classe 2003), reduce da un prestito al Catanzaro. Dove gioca anche l'attaccante esterno belga Jari Vandeputte (classe 1996), nel mirino del Cagliari.